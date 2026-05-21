Семья из Петербурга удостоена ордена «Родительская слава»

Иван и Марина Рязанцевы из Санкт-Петербурга удостоены ордена «Родительская слава», сообщили в администрации Пушкинского района города. Поддержка многодетных мам и пап — приоритетная задача нацпроекта «Семья».
Церемония награждения прошла 15 мая в Смольном. Выбор даты не был случайным. Именно 15 мая отмечается Международный день семей. Награду чете Рязанцевых вручил губернатор Александр Беглов. Иван Юрьевич и Марина Александровна за годы совместной жизни воспитали 10 детей. В 2023 году супруги были награждены премией Общероссийского народного фронта «Команда Путина».
«Семья — основа и смысл всей жизни, а многодетная семья особенно. Решение родителей иметь много детей — это настоящий подвиг. Вы воспитываете хорошее будущее поколение. Для города очень важно заботиться о вас и о ваших семьях. С праздником!» — сказал Александр Беглов на церемонии чествования многодетных семей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.