В Керчи 22 мая перекроют движение из-за работы силовиков

«22 мая в первой половине дня (ориентировочно до 14:00), в районе Аршинцево будет проводиться штабная тренировка с участием правоохранительных органов. В указанное время движение на участке улицы Льва Толстого, от улицы Победы до Дейкало будет ограничено», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей города предупреждают, что фотофиксация и видеосъемка учений запрещены.
Граждан просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей правоохранительных органов и доверять информации из официальных источников.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.