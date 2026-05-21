В Пермском крае проведут гастроужин в этнографическом музее

Гастроужин проведут в этнографическом музее Пермском крае, сообщает «Новый компаньон».
Мероприятие пройдёт в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 18 июня в 17:00. Ужин станет финальным этапом проекта "Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах.
Гостям предложат около десяти авторских блюд разных национальных кухонь Пермского края. Концепт-шефом стала Аля Тютикова. Главной особенностью ужина станет принцип разработки меню с использованием локальных и сезонных продуктов.
Мероприятия пройдут в соляном амбаре ахритектурного комплекса Усть-Боровского сользавода. Для создания особой атмосферы привлены художники, световики и саунд-дизайнеры.
Гастроужин станет одним из вечерних мероприятий Дягилевского фестиваля.
Напомним, продажа билетов на фестиваль стартовала 21 мая в 14:00. Спустя всего 40 минут пользователи раскупили места на главные события.