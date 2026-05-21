Солярка и все марки бензина вновь выросли в цене в Воронежской области

Рост составил от четырех до 30 копеек.

Источник: Комсомольская правда

За неделю с 11 по 17 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом 20 мая поделился Росстат.

АИ-98 вырос заметнее всего — 30 копеек за литр в сравнении с неделей с 4 по 10 мая (до 93,75 рубля).

Дизельное топливо прибавило 22 копейки — в среднем литр стоит 73,94 рубля. 95-й бензин подорожал на пять копеек — до 69,75 рубля, а 92-й — на четыре копейки (литр стоит 63,94 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 4 по 10 мая колебался от двух до 28 копеек.

