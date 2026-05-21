Установлено, почему пирамиду Хеопса не разрушили землетрясения

Для этого ученые установили в погребальных камерах, проходах и в разных регионах комплекса пирамид в Гизе набор портативных высокочувствительных акселерометров, которые позволили измерить реакцию пирамиды Хеопса на различные типы колебаний и определить частоту, на которой вибрируют ее различные части на разной высоте от фундамента. Эти замеры показали, что большинство изученных частей пирамиды колеблется на одной и той же опорной частоте, порядка 2−2,6 герц. Это одновременно равномерно распределяет механические нагрузки по всей толще пирамиды, а также в определенной степени изолирует ее от вибраций почвы, обладающих другой опорной частотой — порядка 0,6 герц.