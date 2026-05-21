На 84% сократились изъятия детей из семей в Нижегородской области

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по социальным вопросам, на котором депутаты заслушали доклад Уполномоченного по правам ребенка в регионе Маргариты Ушаковой. За прошлый год в адрес детского правозащитника поступило 1670 обращений. Большинство вопросов касалось права ребенка воспитываться в семье, школьных конфликтов, а также реализации прав на жилище и соцобеспечение. Более чем в 60% случаев нарушенные права несовершеннолетних удалось успешно восстановить.
Особый акцент в докладе был сделан на профилактике социального сиротства и внедрении семьесберегающего подхода. Вместо радикальных мер специалисты в Нижегородской области сейчас ориентированы на помощь родителям в преодолении кризиса. Благодаря этой системной работе число изъятий детей из семей в регионе сократилось на 84%. Кроме того, на 23,7% снизилось количество лишений родительских прав, а ограничений в правах — на 26,4%.
Председатель профильного комитета Наталья Смотракова подчеркнула результативность работы служб «Дети в семье» и клубов «Устойчивая семья». Из 105 детей, чьи семьи находились под особым контролем омбудсмена, 58 уже вернулись к биологическим родителям, а 28 были устроены в замещающие семьи. Итоговый доклад Уполномоченного по правам ребенка будет вынесен на общее обсуждение депутатов Заксобрания 28 мая.
