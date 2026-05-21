В Петербурге открыли прием заявок на творческий фестиваль для военных

Прием заявок на участие в Санкт-Петербургском фестивале «Я вижу цель творить» для ветеранов локальных конфликтов и участников специальной военной операции (СВО) открыт до 21 сентября, сообщили в комитете по культуре города. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Проект направлен на социальную реабилитацию ветеранов через искусство, на сохранение исторической памяти и повышение престижа военной службы среди молодежи. Фестиваль «Я вижу цель творить» проводится в трех номинациях: «Вокально-инструментальное искусство», «Театральное искусство», «Живопись». Ветераны могут участвовать самостоятельно и в составе творческих коллективов.
Завершится фестиваль 21 ноября, в День военной присяги РФ, гала-концертом в Историческом парке «Россия — моя история». Победителей ждут памятные призы и специальные награды: для музыкантов — запись в профессиональной студии, для театральных коллективов — сертификат на пошив костюмов и реквизита, а художникам организуют передвижную выставку работ по площадкам Санкт‑Петербурга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.