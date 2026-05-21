В Ленинградской области прошла спартакиада молодежи

Участники состязались в строевой подготовке, сборке-разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, беге и метании гранаты.

Источник: Национальные проекты России

Спартакиада молодежи Ленинградской области допризывного возраста состоялась 30 апреля на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту региона.

Участниками стали ребята из 10 муниципалитетов Ленинградской области. Они состязались в строевой подготовке, сборке-разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, беге, метании гранаты, прыжке в длину, подтягиваниях и других навыках.

По результатам победителем стал Тихвинский район Ленобласти. Уточняется, что спартакиада проводилась в целях патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни и повышения престижа военной службы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.