В Ленинградской области прошла спартакиада молодежи

Спартакиада молодежи Ленинградской области допризывного возраста состоялась 30 апреля на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту региона.
Участниками стали ребята из 10 муниципалитетов Ленинградской области. Они состязались в строевой подготовке, сборке-разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, беге, метании гранаты, прыжке в длину, подтягиваниях и других навыках.
По результатам победителем стал Тихвинский район Ленобласти. Уточняется, что спартакиада проводилась в целях патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни и повышения престижа военной службы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.