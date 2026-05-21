Defense Blog: у одного из основных боевых вертолетов США возникла проблема с трансмиссией

Недавно в США обнаружили серьезную проблему с трансмиссией у вертолета Apache AH-64E. Это стало очередным ударом для армейского парка на фоне проблем с финансированием и быстрым списанием старых версий вертолета, сообщает портал Defense Blog.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в некоторых основных трансмиссиях AH-64E могут возникать внутренние неисправности, которые приводят к потере привода вспомогательной коробки передач. Это, в свою очередь, может спровоцировать потерю тяги хвостового редуктора, отключение электроэнергии и гидравлики. Проблема касается всего парка AH-64E. Военным порекомендовали временно отказаться от эксплуатации AH-64E с улучшенной системой привода до получения дополнительных указаний.

По данным издания, в последние месяцы вертолеты фигурировали как минимум в четырех «инцидентах» в США и за рубежом. В марте во время учений в Форт-Ракере, штат Алабама, разбился вертолет AH-64E (новейший вариант Apache), в результате чего два члена экипажа получили ранения. В апреле другой Apache совершил аварийную посадку в сельской местности Алабамы из-за неполадок в полете. Тогда же еще один Apache разбился в Форт-Худе в Техасе во время технического полета. В мае вертолет Apache совершил жесткую посадку за пределами лагеря Хамфрис в Южной Корее.

Один из пилотов Apache признался DB, что проблемы с трансмиссией усугубляются нехваткой финансирования и постоянными трудностями с техническим обслуживанием вертолетов.

Ситуация особенно критична, так как боевые вертолеты Apache активно используются в войне против Ирана, поставляются на экспорт и применяются для перевозки высокопоставленных чиновников. Кроме того, их собирались модернизировать в «охотников на дронов» в будущих военных конфликтах.

