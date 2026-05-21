Советники директоров по воспитанию поддержали появление оценок за поведение

«Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Большую роль в этом процессе играют советники директоров по воспитанию. Для них оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Наша общая задача — создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.