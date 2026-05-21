Советники директоров по воспитанию поддержали появление оценок за поведение

Итоги апробации методики оценки поведения школьников обсудили на окружных форумах «Новая философия воспитания», которые объединили участников воспитательного процесса из регионов, воссоединенных территорий, города Байконура и Южной Осетии. Пилотный проект реализуется в школах Мордовии, Чечни, Ленинградской, Новгородской, Тульской областей и ЛНР с начала этого учебного года, сообщили в Минпросвещения России.
«Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Большую роль в этом процессе играют советники директоров по воспитанию. Для них оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Наша общая задача — создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Во время форумов прошли круглые столы «Оценка поведения школьников: новые возможности воспитания и поддержки личности». К обсуждениям присоединились координаторы проекта «Навигаторы детства», советники директоров по воспитанию школ, а также специалисты по методическому сопровождению региональных ресурсных центров.
В ходе мероприятия в Ростове-на-Дону участники подтвердили актуальность нововведения, обозначив его воспитательные ресурсы и возможные трудности. Было подчеркнуто, что оценка за поведение должна выполнять поддерживающую функцию. Она призвана помочь повышать уровень мотивации учеников, развивать их социальные и эмоциональные навыки, укреплять дисциплину и создавать позитивную атмосферу в классе. В числе конкретных предложений — привлечение активистов ученического самоуправления и родителей к разработке процедуры оценки, создание отдельных критериев для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучение классных руководителей.
«Оценка поведения в школе может стать новым эффективным инструментом воспитательной деятельности, и в пилотных учреждениях мы уже видим первые результаты, один из которых — повышение вовлеченности родителей во внеурочную жизнь своих детей. Основные позиции, идеи и принципы методики оценки поведения обсуждаются и формируются специалистами Росдетцентра в рамках форумов “Новая философия воспитания”, которые в течение года пройдут в каждом округе нашей страны. Советники директоров по воспитанию, являясь настоящими архитекторами воспитательной среды в образовательной организации, активно участвовали в разработке методических рекомендаций этой инициативы», — отметил директор Росдетцентра Александр Кудряшов.
Первая волна окружных форумов «Новая философия воспитания» прошла с марта по май. Стартовав в Ростове-на-Дону, она продолжилась в Пятигорске, Красноярске и Челябинске, а завершилась в Южно-Сахалинске. Следующие такие окружные форумы состоятся с сентября по октябрь в Уфе, Ярославле и Калининграде. Всего до конца года они объединят более 5 тысяч участников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.