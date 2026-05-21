Футбольный клуб «Ростов» отправится на сборы

Футбольный клуб «Ростов» официально приступит к подготовке к новому сезону 2025/2026 уже 17 июня. Именно в этот день игроки соберутся на базе в Ростове-на-Дону для возобновления тренировочного процесса.

Начальный этап сборов будет посвящён углублённому медицинскому осмотру: специалисты оценят физическое состояние каждого футболиста после межсезонья. Затем команда перейдёт к полноценным тренировкам в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится ориентировочно четыре недели.

Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 26 июля, поэтому у подопечных Джонатана Альбы остаётся чуть более месяца на то, чтобы набрать оптимальную форму. Напомним, что по итогам минувшего чемпионата ростовчане заняли 10-е место в турнирной таблице.