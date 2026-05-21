Энтузиасты объединили красивые места Красноярского края в одну тропу

Красноярск нередко называют городом, в котором первозданная природа буквально подступает к жилым кварталам. Долгое время живописные места существовали разрозненно — пока команда энтузиастов хайкинга не взялась объединить их в туристическую сеть. О том, как появилась Большая Енисейская тропа и почему этот проект стал уникальным для России, aif.ru рассказал консультант по туризму ТИЦ края и член клуба «Горностай» Эдуард Власов.
В туризм Эдуард попал почти случайно. В 2018 году, во время подготовки Красноярска к Универсиаде, его как представителя бегового сообщества пригласили прокомментировать планы по благоустройству экопарка «Гремячая грива». А в 2020 году, на фоне пандемии, агентство по туризму предложило мужчине стать консультантом. Решающим аргументом стал пропуск, с которым можно было свободно перемещаться, когда остальные были ограничены в передвижениях. Эдуард согласился — и вот уже шесть лет занимается развитием туризма в регионе.
Сегодня Красноярск окружен разветвленной сетью туристических маршрутов, а визит-центры края считаются одними из лучших в стране. Еще 20 лет назад Анатолий Безверхий начал отмечать маршруты, рисуя кольца на деревьях. Так, сначала появилась первая ГТО-тропа на Гремячей гриве, затем — маршрут до Черной сопки. Постепенно люди поняли: следуя по меткам, невозможно заблудиться. Сейчас вокруг Красноярска размечено свыше 500 километров троп, они включены в единую программу. Подобной системы нет больше нигде в России — проект представили на федеральном уровне, и специалисты из других регионов признают, что только планируют создавать что-то похожее.
Постепенно появились и другие инициативы. В Восточных Столбах посещаемость выросла с 150 тысяч до 400 тысяч человек в год. В Серебряном логе очистили озеро в тайге, запустили японских карпов кои и открыли библиотеку, а рядом — скит с иконой, которая хранится там уже 120 лет. Во всех локациях работают визит-центры с администраторами, которые могут дать карту, подскажут, куда отправиться и где остановиться на ночлег. Такого уровня сервиса Эдуард не встречал больше нигде.
Настоящим прорывом стала Торгашинская лестница. Увидев красоту с вершины хребта, краевые власти решили создать там парк и входную группу. Изначально планировали организовать вход со стороны города, но это потребовало бы долгих согласований из-за земельных споров.
Команда предложила альтернативное решение: использовать старый мост напротив лагеря «Гренада» и продлить маршрут городского автобуса. Идея построить лестницу длиной 1,2 километра, подъем по которой занимает около часа, казалась рискованной. Однако власти поддержали проект. В хорошие дни лестницей пользуются до пяти тысяч человек в день, а парковку пришлось расширять уже трижды.
Ранее эти популярные места — Торгашинская лестница, Столбы, Гремячая грива, Серебряный лог — существовали обособленно. Идея объединить их родилась из желания создать целостную картину.
Маршрут стартует от станции Зыково и проходит по Торгашинскому хребту, через Черную сопку и Торгашинскую лестницу, к Восточным Столбам и канатной дороге в Бобровом логу, вдоль улицы Свердловской до Четвертого моста. На середине моста путешественники пересекают границу Восточной и Западной Сибири — команда планирует отметить это место специальной чертой.
Далее маршрут ведет к символичным буквам «Енисейская Сибирь», через Березовую рощу, Гремячую гриву, Николаевскую сопку, Серебряный лог, пещеру Караульную — и завершается в Дивногорске. Оттуда можно продолжить путешествие на теплоходе по Красноярскому морю.
У маршрута нет фиксированного начала и конца, войти и выйти можно каждые 3−7 километра. Не обязательно быть опытным туристом — можно пройти небольшой участок в выходной и вернуться домой. А можно преодолеть весь путь — например, 35 километров от Зыково до Торгашинской лестницы. Активные путешественники проходят его за пять часов, а с остановками на отдых и любование видами — за восемь.
При этом строительство инфраструктуры не нарушает покой природы. На Черной сопке, которая относится к особо охраняемым природным территориям, кемпинг построен без вмешательства в грунт: использованы габионные стены, установлены навес и лавки-лежаки. В Серебряном логе парковка на 60 мест спроектирована так, что деревья растут прямо между машинами.
Главная сложность в реализации проектов — работа в рамках закона. На торгах могут победить подрядчики из других регионов, которым сложно объяснить ценность местных природных объектов.
Эдуард выступает как представитель интересов туристов при Агентстве по туризму. Он отстаивает решения, которые делают отдых удобнее, даже если они расходятся с первоначальными планами. Для него главное — чтобы маршруты были логичными, безопасными и доступными. В перспективе — разработка мастер-плана развития Красноярского моря и кластера Ергаки. Речь идет не о самом парке, а о подъездных путях и инфраструктуре.