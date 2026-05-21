В Госдуме призвали разобраться с ценами на мороженое

Миронов в комментарии для ТАСС отметил, что в мае этого года цены на мороженое снова значительно выросли, как и в прошлом году. Расходы на мороженое для семьи из трёх человек могут превышать 400−500 рублей, что создаёт нагрузку на бюджет. Он подчеркнул, что рост цен не связан с сезонностью или курсом рубля.