В Госдуме призвали разобраться с ценами на мороженое

Траты на покупку мороженого для семьи из трёх человек уже нагружает семейный бюджет.

Источник: Нижегородская правда

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обеспокоен резким ростом цен на мороженое в России. По его мнению, это необоснованно, и необходимо провести работу с производителями.

Миронов в комментарии для ТАСС отметил, что в мае этого года цены на мороженое снова значительно выросли, как и в прошлом году. Расходы на мороженое для семьи из трёх человек могут превышать 400−500 рублей, что создаёт нагрузку на бюджет. Он подчеркнул, что рост цен не связан с сезонностью или курсом рубля.

Депутат подчеркнул, что рост цен на мороженое не связан с сезонными колебаниями спроса или волатильностью курса рубля. Производители часто ссылаются на подорожание сырья и ингредиентов, но, по мнению Миронова, это не является основной причиной. Молоко, сливочное масло, сливки и сахар, которые используются для производства мороженого, подорожали, но не настолько сильно, чтобы оправдать такой рост цен.

Он также отверг доводы о росте затрат на упаковку и логистику, так как они влияют на все товары одинаково.

Депутат призвал Минпромторг и отраслевые ассоциации принять меры для предотвращения необоснованного повышения цен.

