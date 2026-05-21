В Ростове выставили на торги сгоревший дом архитектора Григоряна

Здание находится в аварийном состоянии после пожара, произошедшего во второй половине 2000-х годов. Дом был расселен и с тех пор не эксплуатируется. В настоящее время у объекта сохранились стены и цокольный этаж, при этом кровля полностью утрачена. Статус объекта культурного наследия регионального значения зданию присвоили в 2018 году.