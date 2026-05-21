Поисковики раскрыли историю сталинградского «лагеря смерти»

— За три года мы обнаружили останки более 500 защитников Сталинграда, установив имена 17 из них, — продолжает Александр Тяпков. — В этом году во время поисковой экспедиции нам посчастливилось найти восемь медальонов, четыре из которых оказались читаемы! При этом надо понимать, что не всегда обнаруживаемая нами информация содержится именно в бланках типографского образца. Очень часто мы черпаем важные сведения с подписанных ложек и котелков, фляжек и кружек. А в самих капсулах или гильзах более 80 лет лежат и куски описей, и обрывки газет, на которых бойцы писали свои данные карандашом. К примеру, в этом году мы подняли стреляную гильзу от винтовки Мосина, внутри которой хранился фрагмент из командирской книжки. Специалисты долго вымачивали его в кислотной среде, пытаясь «вытянуть» чернила и распознать запись. К счастью, им это удалось. Мы не просто установили данные бойца, но уже связались с его родственниками, живущими в Алтайском крае! Такие истории становятся для каждого поисковика, пожалуй, самой ценной наградой за работу.