Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону усилят контроль за управляющими компаниями из-за жалоб жителей

На Дону будут ежемесячно мониторить качество воды в кранах многоэтажек.

Жители Ростовской области недовольны качеством работы местных управляющих компаний. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь на отраслевом совещании с представителями сферы жилищно-коммунального хозяйства. По словам губернатора, четвертая часть всех обращений, поступающих в социальные сети, связана именно с претензиями к УК.

На рабочем совещании, в котором приняли участие руководители УК, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и главы муниципалитетов, обсуждались системные проблемы ЖКХ. В рамках встречи губернатор представил новую главу Государственной жилищной инспекции Юлию Брюховецкую, которая займется ужесточением надзора за коммунальщиками.

Перед профильными структурами поставлен ряд задач, среди которых ежемесячный мониторинг качества водопроводной воды в многоквартирных домах, регулярные проверки и техническое обслуживание дымоходов с обязательным оформлением документов, а также обязательное реагирование на каждое обращение граждан. Кроме того, до конца текущего года необходимо организовать прямые каналы связи с жителями в соцсетях и мессенджере МАХ, а также обеспечить своевременную сдачу детальных отчетов о проделанной работе.

Юрий Слюсарь отдельно призвал руководителей муниципалитетов не перекладывать все обязанности на УК и активнее заниматься содержанием подконтрольных территорий. Новой главе ГЖИ Юлии Брюховецкой поручено лично контролировать самые острые правонарушения в сфере ЖКХ.

В фокус внимания ведомства попадут махинации с протоколами голосования собственников, назначение застройщиками «своих» УК, а также сокрытие отчетности. Губернатор подчеркнул, что каждый подобный инцидент повлечет за собой детальное разбирательство и привлечение виновных к ответственности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Еще одну УК в Ростове поймали на нарушениях.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше