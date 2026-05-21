Власти предлагают льготные микрозаймы предпринимателям пострадавшим при пожаре в «Гианте»

Власти Калининградской области утвердили дополнительную меру поддержки для предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре «Гиант». Речь идет о льготных микрозаймах для субъектов малого и среднего бизнеса.
Как сообщила пресс-служба регионального правительства, оформить заем можно через центр «Мой бизнес». Максимальная сумма составит 3 млн рублей, срок — до 36 месяцев. Для предпринимателей, предоставивших залог, ставка по микрозайму составит 5% годовых, для не предоставивших залог — 12% годовых.
Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. 15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать. В мае его планируется закрыть фасадной сеткой на время проведения работ.
По предварительным данным прокуратуры, возгорание началось во время проведения работ с использованием источника повышенной опасности, было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате происшествия возбуждено уголовное дело.