Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 74 тысяч жителей Тюменской области выбрали проект для благоустройства

Динамика прироста количества голосов увеличивалась с каждым годом.

Свыше 74 тысяч жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийском голосовании за проекты благоустройства, проводимого при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев.

Отмечается, что динамика прироста количества голосов увеличивалась с каждым годом. Так, в 2021-м, когда проект впервые был реализован в Тюменской области, участие приняли 36 тысяч человек, в 2023-м — 112 тысяч, а уже в 2025-м — 129 тысяч.

«Динамика обусловлена тем, что люди видят, что их голоса превращаются в реальные преображения объектов. Число активно участвующих жителей по сравнению с 2021 годом выросло почти в 4 раза», — отметил Семен Тегенцев.

Напомним, голосование продлится до 12 июня. Выбрать объект можно по ссылке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.