Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всероссийский конкурс отправят 10 проектов благоустройства общественных пространств в Калининградской области

В этом году — рекордное число участников.

Источник: Комсомольская правда

Отобраны и одобрены на специальной комиссии проекты благоустройства общественных пространств в Калининградской области. Преобразиться могут места отдыха, набережные, скверы и парки в Советске, Нестерове, Черняховске, Светлом, Зеленоградске, Мамоново, Гусеве, Гвардейске, Гурьевске, Багратионовске.

Проекты будут участвовать во Всероссийском конкурсе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В этот раз рекордное число участников — 10 округов. Победители получат финансирование, чтобы воплотить идеи в жизнь», — написал губернатор Алексей Беспрозванных в МАХ.

Напомним, до 12 июня продолжается также и голосование за объекты благоустройства — работы пройдут в следующем году. Выбирать можно из полусотни объектов здесь.