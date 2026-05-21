В МЧС рассказали подробности пожара на Кольцовском рынке в Воронеже

Пожар произошёл в павильоне на территории Кольцовского рынка в Воронеже вечером четверга, 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось сильное задымление. Потушить пожар удалось в течение получаса на общей площади порядка 90 кв.м. Обошлось без пострадавших.
К ликвидации пожара привлекались 54 человека и 12 единиц техники.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России.
