Нижегородка рассказала о нападении бывшего свекра в программе «Пусть говорят»

Новый выпуск программы «Пусть говорят» (16+) посвятили истории многодетной нижегородки, которая пострадала в результате нападения отца своего бывшего мужа.
Героиней ток-шоу стала Оксана Лаврова — мать троих детей из Нижнего Новгорода. Девушка получила серьезные травмы после того, как на нее напал с ножом бывший свекр. Свою версию произошедшего также рассказал бывший муж Оксаны.
В обсуждении принял участие ответственный секретарь Общественного Совета при Управлении МВД России по городу Нижнему Новгороду, директор регионального Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма Олег Пикунов. Он подчеркнул, что по инциденту проводится расследование, а полицейские контролируют безопасность потерпевшей. Общественник добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
