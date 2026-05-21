Донские университеты вошли в предметный рейтинг ведущих вузов страны

Так, Южный федеральный университет вошёл в десятку сильных вузов страны в сфере биотехнологии и биоинженерии (10 место), авиационной и ракетно-космической отрасли (8 место), экологии (10 место), педагогического образования (9 место), география (9 место). По большинству из этих направлений вуз укрепил свои позиции и улучшил прошлогодние показатели в рейтинге, опередив ряд федеральных и исследовательских университетов, включая Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Сибирский федеральный университет (СФУ) и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Также вуз поднялся с 10-й строчки в прошлом году на 5-е место в направлении «индустрия гостеприимства».