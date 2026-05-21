Донские университеты вошли в предметный рейтинг ведущих вузов страны

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало предметный рейтинг ведущих российских вузов 2026 года по 35 направлениям. В него вошли сразу три университета из Ростовской области.
Так, Южный федеральный университет вошёл в десятку сильных вузов страны в сфере биотехнологии и биоинженерии (10 место), авиационной и ракетно-космической отрасли (8 место), экологии (10 место), педагогического образования (9 место), география (9 место). По большинству из этих направлений вуз укрепил свои позиции и улучшил прошлогодние показатели в рейтинге, опередив ряд федеральных и исследовательских университетов, включая Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Сибирский федеральный университет (СФУ) и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Также вуз поднялся с 10-й строчки в прошлом году на 5-е место в направлении «индустрия гостеприимства».
По словам ректора университета Инны Шевченко, вуз в этом году стал участником пилотного проекта по модернизации модели высшего образования.
«Главная цель пилота — повышение качества подготовки выпускников и их востребованности на рынке труда через усиление практической составляющей, формирование профессионального портфолио и обеспечение соответствия образовательных программ реальным запросам экономики. Мы уже перевели на новую модель порядка 60% образовательных программ, а магистратуру строим вместе с институтами РАН, Курчатовским институтом, “Сибуром” и “Ростехом”», — подчеркнула Инна Шевченко.
Добавим, согласно аналитике агентства, вуз присутствует в 22 предметных рейтингах из 35 возможных.
Донской государственный технический университет занял 14 место в сфере авиационной и ракетно-космической отрасли, 17 место — техника и технологии наземного транспорта, ветеринария и зоотехния — 8 место, строительство — 7 место.
В свою очередь Ростовский государственный университет путей сообщения получил 11 место в сфере техники и технологии наземного транспорта.
Добавим, что рейтинг оценивает три ключевых параметра: качество подготовки студентов, уровень научно-исследовательской деятельности, востребованность выпускников работодателями.