Найк Борзов стал хедлайнером концерта на День города 2026 в Иннополисе

Праздник начнется в 17.00. Гостей ждут различные активности, гастрономическая зона и масштабная вечеринка. Детям обещают программу с мыльными пузырями. Также запланирован концерт. На сцене выступят группа «Стрио» и местный «Кружок хора», а хедлайнером станет Найк Борзов. После концерта за пульт встанет DJ BubbleGum B.