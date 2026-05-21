Стоимость малогабаритных квартир в Перми выросла на 11,4%

Средняя стоимость квартир размером до 32 кв. м в новостройках Перми составила 4,84 млн руб. Прирост в годовом выражении составил 11,4%. Это соответствует среднему показателю среди крупных городов России. При этом квадратный метр небольших активов вырос в цене до 180,6 тыс. руб. Это на 9,5% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».
В среднем по всем городам рост стоимости квадратного метра составил 10,7%, теперь он оценивается в 176 тыс. руб. Особенно заметно цены росли в Курске (+41,8%), Владикавказе (+40,2%), Севастополе (+37,9%), Череповце (+27,2%) и Иркутске (+26,4%). Снижение произошло в Чебоксарах (-9,3%), Тольятти (-6,7%), Томске (-3%), Махачкале (-2,6%) и Сургуте (-2,6%).
Общая цена квартиры увеличилась с прошлого года в Севастополе (+46,2%), Курске (+38,2%), Владикавказе (+33,6%), Грозном (+28,8%) и Череповце (+26,9%). Подешевели активы в Чебоксарах (-8,4%), Сургуте (-7,4%), Самаре (-7%), Тольятти (-7%) и Ленинградской области (-6%). Московские квартиры площадью до 32 кв. м выросли в цене на 7,9% (до 12,8 млн руб.), в Московской области — на 6,4% (до 6,5 млн руб.), в Санкт-Петербурге — на 5,8% (до 7,4 млн руб.).