В Болгарии заявили, что ЕС делает все, чтобы представить Россию как врага

ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Евросоюз делает все, чтобы представить Россию как врага, но этого не происходит, заявил депутат Народного собрания Республики Болгария Ангел Георгиев.
В Перми 20−23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.
«У нас очень много общего… Евросоюз делает все, чтобы представить Россию как врага, на самом деле этого не происходит. Мы стремимся к тому, чтобы быть друзьями, чтобы создать сотрудничество, наладить дружественные связи. Цель в этом, а не в эскалации конфликта», — сказал журналистам Георгиев после мероприятий в четверг.
Он добавил, что Болгария может для этого стать посредником между ЕС и Россией.