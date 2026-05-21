В Тюмени пройдет семинар по работе с интеллектуальной собственностью

Практический семинар «Как превратить идеи в деньги: руководство по работе с интеллектуальной собственностью и получению господдержки» пройдет 27 мая в Тюмени. Мероприятие состоится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «Агентство инноваций».
Эксперты расскажут, как защитить интеллектуальные разработки, превратить их в доход и воспользоваться доступными мерами поддержки для малого и среднего бизнеса. Кроме того, участникам покажут пошаговый алгоритм действий на конкретных примерах. Регистрация доступна по ссылке, подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.