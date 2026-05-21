Прием заявок на конкурс «Коммерциализация-Био-2026» продлен до 8 июня

Фонд содействия инновациям объявляет о продлении приема заявок на первую очередь конкурса «Коммерциализация-Био» до 8 июня. Участвовать в конкурсе, который проходит при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», могут малые и микропредприятия, сообщили в фонде.
Цель инициативы — поддержка компаний, обладающих научно-техническим заделом по созданию и расширению производства продукции биоэкономики. Речь идет о проектах в области промышленных и агробиотехнологий, технологий переработки биоресурсов, разработки новых биоматериалов, биотехнологических решений для медицины, пищевой промышленности и других перспективных направлений.
Ключевым критерием определения победителей станет коммерческий потенциал проектов — поддержка будет оказана тем предприятиям, чья продукция способна заместить импортные аналоги и обеспечить технологический суверенитет страны. Полученные по результатам конкурса средства компании смогут направить на запуск производства с нуля, масштабную модернизацию цехов и закупку оборудования.
«Конкурс “Коммерциализация-Био” проводится впервые и станет новым инструментом поддержки компаний, работающих в сфере биоэкономики. Сегодня это одно из наиболее перспективных направлений технологического развития, объединяющее науку, производство и запросы реального сектора экономики. Мы рассчитываем, что программа позволит компаниям ускорить вывод собственных разработок на рынок и создать новые отечественные решения в стратегически важных сферах», — отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.
Размер гранта по конкурсу составляет до 40 млн рублей. При этом условия софинансирования зависят от статуса компании. Прием заявок по конкурсу завершится 8 июня 2026 года. Узнать больше можно на сайте фонда.
Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, экологии, медицине и энергетике. Цель нацпроекта к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.