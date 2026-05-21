Суд отправил калининградца в колонию строгого режима за преступление против падчерицы

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев.

Житель Калининграда получил срок за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в утренние часы 10 февраля 2025 года 46-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе с девочкой 2016 года рождения в квартире дома в Калининграде, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Его действия квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес состояние здоровья подсудимого, отягчающим признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Московского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

