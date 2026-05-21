Фальков: Минобрнауки планирует создать 30 экспериментальных станций на СКИФе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует создать 30 экспериментальных станций в центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирской области. Об этом заявил министр Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область и встречи с губернатором региона Андреем Травниковым.
«Ввод СКИФа в эксплуатацию имеет важнейшее значение как для исследований в самых передовых областях наук, так и для решения практических задач инновационных и промышленных предприятий. Всего до 2035 года в центре планируется создать 30 экспериментальных станций, на которых смогут работать ученые разного профиля из научных организаций России и наших стран-партнеров», — говорится в сообщении по итогам поездки на сайте министерства.
Фальков с Травниковым оценили текущий статус строительно-монтажных и пусконаладочных работ на СКИФе, а также ход монтажа научного оборудования на экспериментальных станциях установки. Синхротрон поколения 4+ возводится в наукограде Кольцово Новосибирской области на территории 30 га. Готовность объекта составляет 99,7%. Ведется формирование коллектива ЦКП «СКИФ». На данный момент он состоит из 300 человек, большая часть которых — исследователи и инженеры самых разных специальностей. Среди них 45 имеют степень кандидата наук, 16 — доктора наук.
Оборудование семи экспериментальных станций первой очереди полностью изготовлено. В настоящий момент установлено оборудование на двух из них: это станция «Быстропротекающие процессы», работа которой позволит исследовать свойства материалов в условиях мощных нагрузок и высоких температур, и станция «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне», предназначенная для решения задач в области материаловедения, наук о жизни, археологии, палеонтологии. Оборудование обеих станций прошло испытание вхолостую.
Создание пяти станций находится на завершающем этапе. Среди них: «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов», «Микрофокус», «Структурная диагностика», «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» и «Электронная структура». Как отметил Травников, оборудование изготовлено учеными Сибирского отделения РАН — специалистами Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева, Конструкторско-технологического института научного приборостроения и других крупных научных институтов. Координировал деятельность Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Качество этого уникального оборудования отвечает самым высоким требованиям, подчеркнул губернатор.