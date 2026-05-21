МЧС: шторм продлится в Волгоградской области до 22 мая

В Волгоградской области с 17:30 21 мая до конца 22 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По информации МЧС, в отдельных районах региона, а также в областном центре прогнозируются сильные дожди и ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду.
В связи с прогнозируемой непогодой спасатели призывают жителей и гостей Волгоградской области соблюдать меры безопасности.
Автомобилистам рекомендуют при сильном ливне или граде съехать на обочину и включить «аварийку». Не следует парковаться под деревьями.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.