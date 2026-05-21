Для пострадавших от пожаров предпринимателей в Калининградской области ввели льготные микрозаймы. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
«Постановлением правительства Калининградской области утверждена дополнительная мера поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели, которые понесли убытки в результате пожара, смогут оформить микрозайм по пониженной ставке», — говорится в публикации.
Выплаты оформляет центр «Мой бизнес» Калининград. Максимальная сумма микрозайма составляет три миллиона рублей. Её предоставляют по ставке 5% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивших залог, и 12% годовых — остальным. Максимальный срок — до 36 месяцев.
Отметим, что 5 апреля в Калининграде произошёл серьёзный пожар в ТЦ «Гиант». Общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. От огня в различной степени пострадали более 50 предпринимателей из числа арендаторов торговых площадей комплекса. После пожара власти начали прорабатывать возможные меры поддержки.