Для пострадавших от пожаров предпринимателей в Калининградской области ввели льготные микрозаймы

Отметим, что 5 апреля в Калининграде произошёл серьёзный пожар в ТЦ «Гиант». Общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. От огня в различной степени пострадали более 50 предпринимателей из числа арендаторов торговых площадей комплекса. После пожара власти начали прорабатывать возможные меры поддержки.