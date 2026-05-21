В Ростове запускают поезд до Ейска

С июня из Ростова до Ейска можно будет доехать на поезде за три часа.

Источник: Комсомольская правда

С 12 июня возобновляется движение сезонного поезда между Ростовом-на-Дону и Ейском, сообщили в СКЖД. Состав будет доставлять пассажиров из Донской столицы к побережью Азовского моря и обратно по субботам и воскресеньям.

Завершится сезонная программа 27 сентября. Дорога до курортного города займет немного больше трех часов. Со станции Ростов-Главный состав будет отправляться в 06:45 и прибывать в Ейск в 09:58.

В обратный путь пассажиры отправятся в 17:50 с прибытием в Ростов-на-Дону в 20:38. Во время поездки предусмотрены остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская. Действующий график движения и возможные корректировки в расписании рекомендуется проверять на официальных интернет-ресурсах перевозчика.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.