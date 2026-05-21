В Петербурге стартовал фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте»

Шестой фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте» стартовал 12 мая в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по культуре города.
Уточним, в этом году фестиваль впервые посвятили художественному наследию писателя-романтика Александра Грина. Так, 12 мая провели сразу два события для детей: мастер-класс «Грин-зин: создаем свой журнал по книгам Александра Грина» в детской библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова и литературная игра «Алые паруса» в библиотеке им. С. Я. Маршака. В мае культурные учреждения города проведут интерактивные программы, спектакли, лекции, семинары и литературные вечера.
Июньская программа фестиваля откроется книжно-иллюстративной выставкой «Я получил от него зерно — “Алые паруса”» из фондов Библиотеки Академии наук при Зоологическом институте РАН и музея А. Грина «Северная Гринландия». Там представят рукописи, ранние издания, а также фотографии, письма и экземпляры научной коллекции птиц писателя Виталия Бианки, которую любил Александр Грин и посвятил ей свой довоенный рассказ «Чайки на взморье».
С 22 по 28 июня Литературный музей «ХХ век» в событийно-выставочном пространстве Ледового дворца представит просветительскую программу. Также во время фестиваля в июне на площадках партнерских учреждений пройдут показы спектаклей, экскурсионные программы, интеллектуальные вечера и другие мероприятия, посвященные А. С. Грину.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.