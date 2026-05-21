ЕС необходима смена лидеров и вектора политики, заявили в Болгарии

ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Евросоюз ждут проблемы при продолжении прежнего вектора в политике, необходима смена лидеров, сказал депутат Народного собрания Республики Болгария Ангел Георгиев.
В Перми 20−23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.
«Будущее у отношений России и Болгарии есть. Но, если европейские лидеры продолжат прежнюю политику, Евросоюз будет иметь проблемы. Нужно менять лидеров», — сказал журналистам Георгиев после мероприятий слушаний в четверг.
