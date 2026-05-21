С 12 июня снова запустят сезонный поезд между Ростовом и Ейском

Он будет отправляться со станции Ростов-Пригородный.

Сезонный поезд Ростов — Ейск возобновит движение 12 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Составы будут курсировать по выходным дням — субботам и воскресеньям. Движение продлится до 27 сентября.

Со станции Ростов-Пригородный поезд будет отправляться в 06:45, а прибывать в кубанский город — в 09:58. Из Ейска поезд будет выезжать в 17:50, а прибывать в донскую столицу в 20:36.

По маршруту предусмотрены остановки в Батайске, Орловке-Кубанской, а также на станциях Староминская-Тимашевская и Старощербиновская.