С 12 июня снова запустят сезонный поезд между Ростовом и Ейском

Сезонный поезд Ростов — Ейск возобновит движение 12 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Составы будут курсировать по выходным дням — субботам и воскресеньям. Движение продлится до 27 сентября.
Со станции Ростов-Пригородный поезд будет отправляться в 06:45, а прибывать в кубанский город — в 09:58. Из Ейска поезд будет выезжать в 17:50, а прибывать в донскую столицу в 20:36.
По маршруту предусмотрены остановки в Батайске, Орловке-Кубанской, а также на станциях Староминская-Тимашевская и Старощербиновская.