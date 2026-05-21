Народные приметы на 22 мая: сегодня нельзя занавешивать окна

Сегодня по народному календарю Никола Вешний. С этого дня можно было купаться в реках и озерах. В Николин день, по поверьям, вода обретала целебные свойства, ею умывались и окропляли жилище, чтобы очистить от скверны.
Сегодня необходимо помириться тем, кто в ссоре. По поверьям, день благоприятен и для заключения брака. На этот день ранее традиционно планировали помолвки.
Нельзя сегодня брать или одалживать деньги в долг: это сулит финансовые проблемы. Не рекомендуется стричь волосы и ногти — с ними можно «отрезать» благополучие.
Нельзя сегодня занавешивать окна и грустить. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, иначе все лето придется тяжело работать. Нельзя сегодня отказывать просящим в помощи — сделанное в этот день добро вернется вдвойне. Сегодня не стоит поднимать упавшие острые предметы, нарушение запрета чревато ссорами.
Народные приметы на 22 мая:
— день дождливый — к богатому урожаю;
— ночью гремел гром — к теплой погоде;
— день солнечный — ближайшие дни будут жаркими;
— рябина цветет — осень будет короткой;
— распустилась сирень — пора готовиться к грибному сезону.
— воробьи вьют гнезда — к теплой и ясной погоде.
