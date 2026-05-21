В Петербурге на Елагином острове открылся Фестиваль тюльпанов

Фестиваль тюльпанов открылся 16 мая на Елагином острове в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре города. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Это уже 14-й по счету музыкально-флористический праздник. Он проходит в ходе креативного спецпроекта Года петербургской культуры. При подготовке к фестивалю осенью 2025 года сотрудники Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова высадили рекордное количество луковиц — 226 250 штук.
Так, 16 мая гости смогли услышать, например, квартет саксофонов Санкт‑Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. 17 мая желающие также смогли насладиться классической музыкой. Также прошли танцевальные программы и уроки от ведущих школ Санкт‑Петербурга. Кроме того, работал модный базар и прошла серия творческих мастер-классов. Фестиваль тюльпанов на Елагином острове продолжится 23 и 24 мая. Программа опубликована по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.