Жителя Калининграда, который надругался над падчерицей, отправили в колонию

12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год — вот приговор жителю Калининграда, который развратил свою падчерицу. Как сообщает пресс-служба областного суда, фигуранту уголовного дела 46 лет.
Известно, что утром 10 февраля 2025 года мужчина был пьян. В квартире дома в Калининграде он «совершил иные действия сексуального характера» в отношении девочки 2016 года рождение.
В суде мужчина вину не признал.
