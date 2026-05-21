В Челябинской области установят более 3,3 тыс. знаков на дорогах

Также на обновленных участках трасс появятся 23 остановки общественного транспорта.

Свыше 3,3 тыс. дорожных знаков, 32 км барьерных ограждений, 23 остановки общественного транспорта появятся на дорогах, которые приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Челябинской области, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Реконструкция в 2026 году затронет и трассы, и мостовые переходы.

Ремонтные работы уже идут на некоторых объектах, в том числе на автомобильных дорогах Челябинск — Харлуши, Миасс — Златоуст, Троицк — Ключевка, Бродокалмак — Сугояк, Увельский — Песчаное, Верхнеуральск — Петропавловский, а также на мостовых переходах через реки Большая Сатка и Нижний Тогузак. Особое внимание уделяют установке современных светофоров и повышению уровня освещенности дорожной сети.

«Безопасность дорожного движения — один из ключевых приоритетов нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Комплексное обустройство региональных дорог современными элементами безопасности позволяет создавать комфортные и безопасные условия для всех участников движения, а также повышать транспортную доступность территорий Челябинской области», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.