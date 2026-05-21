В Челябинской области установят более 3,3 тыс. знаков на дорогах

Свыше 3,3 тыс. дорожных знаков, 32 км барьерных ограждений, 23 остановки общественного транспорта появятся на дорогах, которые приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Челябинской области, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Реконструкция в 2026 году затронет и трассы, и мостовые переходы.
Ремонтные работы уже идут на некоторых объектах, в том числе на автомобильных дорогах Челябинск — Харлуши, Миасс — Златоуст, Троицк — Ключевка, Бродокалмак — Сугояк, Увельский — Песчаное, Верхнеуральск — Петропавловский, а также на мостовых переходах через реки Большая Сатка и Нижний Тогузак. Особое внимание уделяют установке современных светофоров и повышению уровня освещенности дорожной сети.
«Безопасность дорожного движения — один из ключевых приоритетов нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Комплексное обустройство региональных дорог современными элементами безопасности позволяет создавать комфортные и безопасные условия для всех участников движения, а также повышать транспортную доступность территорий Челябинской области», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.