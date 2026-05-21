В Челябинской области установят более 3,3 тыс. знаков на дорогах

Свыше 3,3 тыс. дорожных знаков, 32 км барьерных ограждений, 23 остановки общественного транспорта появятся на дорогах, которые приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Челябинской области, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Реконструкция в 2026 году затронет и трассы, и мостовые переходы.