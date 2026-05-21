В Бахчисарае перестанет работать обособленное подразделение УФНС

«Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым сообщает о прекращении с 1 июня 2026 года приема и обслуживания налогоплательщиков в ТОРМе по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 3. Данное решение связано с модернизацией организационной структуры налоговых органов», — говорится в сообщении.
Прекращение работы подразделения не приведет к снижению доступности получения государственных услуг, отметили в налоговой.
Так, на официальном сайте nalog.gov.ru представлено более 70 электронных сервисов, включая самые востребованные — «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Получить госуслуги ФНС России можно и через Единый портал Госуслуг.
Также можно обратиться в ближайшее МФЦ по адресу: г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 7 или в любое другое обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Крым. Ближайшие подразделения расположены по адресам:
— г. Симферополь (ул. М. Залки, 1/9);
— г. Симферополь (ул. Элеваторная, 8б).