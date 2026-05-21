Валовый региональный продукт в Прикамье приблизился к 3 трлн рублей

За последние шесть лет валовый региональный продукт в Прикамье вырос более чем вдвое — до 2,9 трлн руб. Об этом в ходе дискуссии «Экономика партнерства как новый стандарт» на площадке форума «Дни пермского бизнеса — 2026» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, портфель инвестпроектов увеличился почти в двое до 2,8 трлн руб.
Губернатор рассказал также, что экономика региона строится на тесном взаимодействии государства, промышленности, малого и среднего бизнеса, научного сообщества и международных партнеров. Задача органов власти в том, чтобы быть надежным и долгосрочным партнером для бизнеса. В частности, в Пермском крае продолжается работа по снижению административных барьеров и переводу услуг в «цифру». С 2022 года оптимизированы 48 наиболее востребованных предпринимателями государственных и муниципальных услуг.
«Большой вклад в экономику Прикамья вносит сектор МСП. Это главный работодатель в регионе и крупный налогоплательщик. С 2020 года налоговые отчисления малых и средних предприятий достигли 60 млрд руб., увеличившись вдвое», — подчеркнул глава региона. Отметим, что сегодня в Пермском крае насчитывается более 107 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.
Напомним, главной темой форума «Дни пермского бизнеса — 2026» в этом году стало «Вместе реализуем возможности!». Она посвящена партнерству, кооперации и совместному развитию бизнеса, государства, науки и общества. Форум проходит 21 и 22 мая.