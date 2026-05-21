В Петербурге на улице Георгия Чернышева начали строить детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 330 мест.

Строительство детского сада на 330 мест началось на улице Георгия Чернышева в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по строительству.

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 16 групп детей от 1 года до 7 лет, из которых 6 групп — ясельные. В здании построят бассейн и соляную комнату. Кроме того, там сделают игровые, спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, комнаты для кружков, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок. На территории около детского сада планируется высадить деревья и кустарники. Для прогулок будут благоустроены 2 спортивные и 16 игровых площадок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.