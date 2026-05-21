Всероссийский съезд учителей физкультуры собрал свыше 600 участников

Более 600 педагогов из 86 регионов страны, представителей 30 спортивных федераций, олимпийских чемпионов, специалистов в области образования и воспитания объединил Всероссийский съезд учителей физической культуры в Тульской области, сообщили в Минпросвещения РФ. Участие в церемонии открытия съезда приняли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Мы ждем, что на съезде прозвучат предложения, которые мы с коллегами из Минспорта обязательно проанализируем и будем использовать, чтобы и дальше развивать, популяризировать спорт и предмет “Физическая культура”. Сегодня у нас более 70 тысяч учителей физической культуры. Мы по праву гордимся успехами школьников в учебе, спортивных соревнованиях, отмечаем высокие результаты на экзаменах», — отметил Сергей Кравцов.
Он обратил внимание, что работа съезда направлена на обмен опытом, свежими идеями и передовыми методиками, а также подчеркнул важность взаимодействия коллег из разных регионов и спортивных федераций, повышения уровня их профессиональных компетенций. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, напомнил, что 2026 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, и этот съезд призван объединить представителей всех регионов страны.
«Мы с вами проводим масштабный съезд с насыщенной и разнообразной программой. Вместе будем обсуждать проблемные вопросы и находить их решение. Каждый педагог, включая учителей физической культуры, созидает будущее нашей большой многонациональной страны, делает его мощным, с твердым и несгибаемым характером», — сказал губернатор.
В ходе торжественной церемонии представители регионов вынесли флаги субъектов Российской Федерации. На мероприятии также прошли выступления детских творческих коллективов. Ребята представили театрализованные, музыкальные и вокально-хореографические номера. Затем гости осмотрели площадки форума и посетили выставочные пространства федераций по разным видам спорта.
Всероссийский съезд учителей физкультуры продлится до 22 мая. Его участники обсудят значимость профориентационной работы с детьми и поддержки талантливых учащихся, особенности физического воспитания школьников, организацию обучения для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и другие вопросы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.