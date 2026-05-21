В Челябинске прошла ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

Специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей состоялась 19 мая в Челябинске при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
Мероприятие прошло в центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Ярмарку посетили 64 южноуральца. Представители «РЖД» провели открытый отбор кандидатов на более чем 250 вакансий, рассказали о графике работы, условиях приема и перспективах карьерного роста. Также участники познакомились с историей Южно-Уральской железной дороги. Для них прошла экскурсия по музею железнодорожного транспорта.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.