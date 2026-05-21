«Балтберегозащита» ищет подрядчика для аварийно-восстановительных работ на склоне возле спуска в Заостровье

«Балтберегозащита» ищет подрядчика для аварийно-восстановительных работ на склоне возле лестничного спуска в Заостровье. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, работы проведут на обрушающемся склоне недалеко от мола. Проект предполагает забивку деревянных свай и укрепление откоса геобэгами и каменной наброской. Общая протяжённость участка побережья составляет около 220 метров.
Начальная цена контракта — 43,7 миллиона рублей. Победителя торгов определят 2 июня. Аварийно-восстановительные работы необходимо провести до 30 декабря 2026 года.