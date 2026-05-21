В Костроме прошел первый этап многодневной велогонки «Россия»

Первый этап масштабного спортивного события — многодневной велогонки — состоялся в Костроме 16 мая. Проведения мероприятия соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». В целом маршрут свяжет 8 городов Золотого кольца, сообщили в Министерстве спорта РФ.
«Маршрут гонки превращает это спортивное событие еще и в интересное путешествие по историческим и культурным местам нашей страны. Каждый этап объединит участников различных возрастов и профессий», — отметил министр спорта Михаил Дегтярев.
Победу в первом этапе среди мужчин одержал Михаил Семин из Москвы, среди женщин — Марина Колескина, представляющая Костромскую область. Велофестиваль объединил 1 тыс. человек, а гастрофестиваль посетили около 2 тыс. гостей. Все финишеры получили памятные сувениры с символикой национального маршрута «Золотое кольцо», развитие которого ведется при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.