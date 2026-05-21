В Екатеринбурге открыли вторую очередь молодежного кластера

Общую полезную площадь молодежного кластера «Салют», созданного в Екатеринбурге в соответствии с главными задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», расширили почти до 1,2 тыс. кв. м благодаря открытию второй очереди. Первым мероприятием обновленной площадки стал Всероссийский финансовый форум, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Приветствую появление молодежного направления в “Финмаркете”, потому что повышение финансовой грамотности молодежи — одна из задач кластера. Совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства мы продолжим проведение в “Салюте” полезных мероприятий для молодежи», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Городской молодежный кластер «Салют» открыли в августе 2025 года как место для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию, обучению, обеспечению досуга и появлению новых инициатив.
По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, после открытия второй очереди «Салют» сможет принимать одновременно до 400 человек, что позволит проводить более сложные и гибридные мероприятия. Таким стал финансовый форум «Финмаркет» для молодежи и начинающих инвесторов, который прошел в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Спикерами «Финмаркета» стали более десяти федеральных экспертов, в том числе экономист и профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич. В качестве специального гостя события выступил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.