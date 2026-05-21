Главные новости к вечеру 21 мая 2026 года

Россия запустила баллистическую ракету «Ярс» в рамках учений ядерных сил
С космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», сообщило Минобороны. Пуск был произведен в рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих.
В МИД РФ сообщили, каким должен быть переговорщик от ЕС
Потенциальный переговорщик от Евросоюза с российской стороной должен пользоваться доверием населения в своей стране и быть способным внести конструктивный вклад в диалог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу
Информированный американский чиновник рассказал изданию NYT, что Белый дом планирует использовать авианосец и его палубные истребители как инструмент демонстрации силы.
В Ленобласти в ДТП погиб миллиардер Михаил Смирнов
Авария произошла 20 мая. Водитель мотоцикла потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Погибшим мотоциклистом оказался известный петербургский предприниматель Михаил Смирнов, которому через месяц должно было исполниться 54 года. Бизнесмен был тесно связан с холдингом «Балтийская топливная компания» (БТК), специализирующимся на экспорте нефтепродуктов и бункеровке судов.
Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.