Главные новости к вечеру 21 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 21 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Россия запустила баллистическую ракету «Ярс» в рамках учений ядерных сил

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

С космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», сообщило Минобороны. Пуск был произведен в рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих.

В МИД РФ сообщили, каким должен быть переговорщик от ЕС

Источник: РИА "Новости"

Потенциальный переговорщик от Евросоюза с российской стороной должен пользоваться доверием населения в своей стране и быть способным внести конструктивный вклад в диалог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу

Источник: AP 2024

Информированный американский чиновник рассказал изданию NYT, что Белый дом планирует использовать авианосец и его палубные истребители как инструмент демонстрации силы.

В Ленобласти в ДТП погиб миллиардер Михаил Смирнов

Авария произошла 20 мая. Водитель мотоцикла потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Погибшим мотоциклистом оказался известный петербургский предприниматель Михаил Смирнов, которому через месяц должно было исполниться 54 года. Бизнесмен был тесно связан с холдингом «Балтийская топливная компания» (БТК), специализирующимся на экспорте нефтепродуктов и бункеровке судов.

Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана

Источник: РИА "Новости"

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
