Эксперт Медякова назвала ошибки, которые могут снизить размер пенсии

Размер будущей пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы и своевременной уплаты страховых взносов. Эксперт Президентской академии Екатерина Медякова предупредила о распространенных ошибках, таких как «серая» оплата труда или неуплата фиксированных взносов ИП, которые могут значительно уменьшить выплаты.
— Например, ситуация с «серой» зарплатой. Если работодатель платил взносы только с «белого» минимума (остальное в конверте), в страховой стаж и баллы пойдет только официальная часть. Годы работы в этом случае будут учтены, но индивидуальный коэффициент будет меньше возможного, что снизит размер пенсии, — пояснила специалист.
Она также отметила, что при работе по договору подряда, если заказчик не перечислил взносы, этот период может быть исключен из страхового стажа. Самозанятые, которые платят только налог на профессиональный доход, не формируют пенсионные права автоматически и должны вносить взносы добровольно.
Индивидуальные предприниматели, игнорирующие фиксированные отчисления, также рискуют потерять годы стажа при расчете пенсии. Медякова рекомендовала внимательно контролировать все отчисления и требовать официального оформления трудовых отношений, передает ТАСС.
Многие мечтают выйти на пенсию с внушительным капиталом, позволяющим жить комфортной жизнью, путешествовать и наслаждаться финансовой свободой. Один из надежных способов достижения такой цели — грамотные инвестиции в недвижимость. Этот актив способен обеспечить пенсионеру безбедную старость, рассказала основатель агентства элитной недвижимости Елена Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».