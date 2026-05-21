Поисковики из Тюменской области завершили Вахту памяти

Более 150 волонтеров из различных отрядов Тюменской области побывали в экспедициях по поиску павших в годы Великой Отечественной войны бойцов и командиров Красной армии, сообщили в тюменском Дворце творчества и спорта «Пионер». Традиционные мероприятия провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Большинство поисковиков помогали коллегам в Новгородской области. Сводный поисковый отряд «Десант памяти», в который вошли более 70 человек, работал в районе деревни Мясной Бор. Участники экспедиции обнаружили 13 советских бойцов и три солдатских медальона, а также забрали останки уроженца Тюменской области, чтобы племянники могли его перезахоронить со всеми почестями.
Тюменские отряды «Память» и «Память сердца» работали в Старорусском районе Новгородской области. Они помогли с благоустройством нескольких воинских захоронений и подготовили к погребению останки 44 военнослужащих. Имя одного погибшего бойца удалось установить по солдатскому медальону. Им оказался Медведев Александр Сергеевич 1901 года рождения — уроженец села Введенщина в Иркутской области. Поисковики встретились с его родными и передали им ценную семейную реликвию.
Бойцы отряда «Югра» провели разведку в Ржевском районе Тверской области. В ходе работ они подняли останки семи воинов Красной армии и помогли привести в порядок братское захоронение в деревне Благовещенье. А поисковики из «Кречета» и «Гранита» поучаствовали в межрегиональной Вахте памяти «Великолукский рубеж — 2026» в Псковской области.
Всего по итогам поисковых работ волонтеры из Тюменской области подготовили к захоронению останки 68 советских воинов. Имена трех из них удалось установить и найти родственников.
