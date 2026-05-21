Поисковики из Тюменской области завершили Вахту памяти

Тюменские отряды «Память» и «Память сердца» работали в Старорусском районе Новгородской области. Они помогли с благоустройством нескольких воинских захоронений и подготовили к погребению останки 44 военнослужащих. Имя одного погибшего бойца удалось установить по солдатскому медальону. Им оказался Медведев Александр Сергеевич 1901 года рождения — уроженец села Введенщина в Иркутской области. Поисковики встретились с его родными и передали им ценную семейную реликвию.